11 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kalp Yarası

03:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar

11:55 Oflu Hoca Trakya'da

13:45 Bir Zamanlar Çukurova

16:40 Jurassic World

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim