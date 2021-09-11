Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kalp Yarası
03:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar
11:55 Oflu Hoca Trakya'da
13:45 Bir Zamanlar Çukurova
16:40 Jurassic World
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika