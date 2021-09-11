Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - İstanbul BB
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Sporun Mabetleri
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Taraftar
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Gamer
22:00 Sanal Direktör
23:00 Süper Hikayem
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika