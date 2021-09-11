11 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

11 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
11.09.2021 06:43
11 Eylül 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 FIFA Magazin
09:40 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Goller
20:55 Hava Durumu
21:00 Futbol Anadolu
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