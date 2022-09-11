11 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

11.09.2022 06:42
11 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

11 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

18:55 Spor Takvimi

19:00 Aktüel Futbol

19:45 Dakika Skor

21:45 Aktüel Futbol

22:15 Dakika Skor

YORUMLAR
500
Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig
Kaynak: InterSinema.com

Aktüel, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 11 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 11 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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