11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi - Son Dakika

11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi

16.12.2020 21:39
11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi, System.String[]

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül benzeri bir saldırı düzenlemek üzere pilotluk eğitimi alan Kenya vatandaşı ve El Şebab terör örgütü üyesi bir kişinin yargılanmak üzere Filipinler'den ABD'ye iade edildiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül benzeri bir saldırı düzenlemek üzere pilotluk eğitimi alan Kenya vatandaşı ve El Şebab terör örgütü üyesi bir kişinin yargılanmak üzere Filipinler'den ABD'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Temmuz 2019'da Filipinler'de tutuklanan ve terör suçları ile yargılanan Kenya vatandaşı Cholo Abdi Abdullah'ın savcılık iddianamesini kamuoyuna açtı.

İddianameye ilişkin açıklamada, Cholo Abdi Abdullah'ın terörizmle ilişkili 6 suçtan yargılandığı hatırlatılarak, sanığın terör örgütü El Şebab'ın mensuplarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Abdullah'ın hedeflerinden birinin ABD'de "11 Eylül'de olduğu gibi bir uçağı kaçırarak bir binaya çarpma komplosu" olduğu belirtildi.

İddianameyi hazırlayanlardan Manhattan Başsavcı Vekili Audrey Strauss konuya ilişkin, "İddia edildiği üzere, Cholo Abdi Abdullah, El Şebab'ın üst düzey elebaşlarının yönlendirdiği bir terör saldırısının parçası olarak, ABD'de bir yolcu uçağını kaçırıp bir binaya çarpmak için Filipinler'de pilotluk eğitimi aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Abdullah'ın pilotluk eğitiminin yanı sıra yolcu uçaklarındaki güvenlik açıklarının bulunması, kokpite giriş, ABD vizesi alınması ve ABD'deki yüksek binalara yönelik araştırmalar dahil bir uçağı kaçırma ve bunu saldırıda kullanma yöntemleri konusunda araştırmalar yaptığının da tespit edildiği belirtildi.

Sanığın bugün New York'un Manhattan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Saldırı, Eylül, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronanın ilacını bulan Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a elendi İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı         
21:37
Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti         
21:18
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı         
18:41
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 21:50:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei