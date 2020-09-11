11 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

İngiliz golfçülerin rotası sonbaharda Türkiye olacak
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14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Beytullah Eroğlu Kapalı Yüzme Havuzu ve 6 adet çok amaçlı basketbol sahasının açılış törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:27 - Kaynak: DHA
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