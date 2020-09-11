11 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

İngiliz golfçülerin rotası sonbaharda Türkiye olacak

Golf Milli Takımlar Bölge Antrenörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara: İngiliz golfçüler, pandemide İspanya ve Portekiz'e uçuşlar yasak olduğu için ülkemize gelecek

SÜPER LİG'DE 2020-2021 SEZONU BAŞLIYOR20.00 Çaykur Rizespor - FenerbahçeBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.GALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son provasını yaptıktan sonra kampa girecek.TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.ANKARAGÜCÜ10.00 Transfer yasağını kaldıran Başkent kulübü, daha önce anlaşma sağladığı futbolcular için tanıtım ve imza töreni düzenleyecek.TFF 1'İNCİ LİG'DE 2020-2021 SEZONU BAŞLIYOR19.00 Menemenspor - AltınorduVOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Galatasaray HDI SigortaBASKETBOLGloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nci Aşama17.30 Fenerbahçe Beko - Türk TelekomAVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Neftçi Bakü - Sumqayıt (Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi)22.00 Bordeaux Lyon (Cenk Özkacar)BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Beytullah Eroğlu Kapalı Yüzme Havuzu ve 6 adet çok amaçlı basketbol sahasının açılış törenine katılacak.