11 Eylül polemiği: Trump Kongre üyesi Omar İlhan'ı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan video paylaştı
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada bir komedyenin, Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ı suçlayan ancak doğruyu yansıtmayan videosunu paylaştı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medyada bir komedyenin, Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ı suçlayan ancak doğruyu yansıtmayan videosunu paylaştı.
Komedyen Terrence K. Williams, söz konusu videoda, İlhan Omar'ın 11 Eylül terör saldırılarının 18. yıl dönümünde dans ettiğini ve eğlendiğini öne sürdü, ABD başkanı da bu videoyu paylaşarak "Demokrat partinin yeni yüzü" mesajını ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:45
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