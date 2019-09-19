Son Dakika Haberleri: 11 Eylül polemiği: Trump Kongre üyesi Omar İlhan'ı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan video paylaştı
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11 Eylül polemiği: Trump Kongre üyesi Omar İlhan'ı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan video paylaştı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada bir komedyenin, Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ı suçlayan ancak doğruyu yansıtmayan videosunu paylaştı.

11 Eylül polemiği: Trump Kongre üyesi Omar İlhan'ı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan video paylaştı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medyada bir komedyenin, Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ı suçlayan ancak doğruyu yansıtmayan videosunu paylaştı.


Komedyen Terrence K. Williams, söz konusu videoda, İlhan Omar'ın 11 Eylül terör saldırılarının 18. yıl dönümünde dans ettiğini ve eğlendiğini öne sürdü, ABD başkanı da bu videoyu paylaşarak "Demokrat partinin yeni yüzü" mesajını ekledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:45 
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