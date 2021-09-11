11 Eylül saldırılarında ölenler anılıyor

Amerika, 20 yıl önce yaşanan 11 Eylül saldırılarının yasını tutuyor. Ülke, gün boyu düzenlenecek etkinliklerle saldırılarda hayatını kaybeden yaklaşık 3000 kişiyi anacak.

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden da sabah saatlerinde saldırıların düzenlediği üç farklı yerde ölenlerin yakınlarıyla bir araya gelecek.

Biden, saldırıların yıl dönümünden önce yayınladığı video mesajında ülkede birlik çağrısı yaptı. Biden, saldırılara müdahale eden acil durum çalışanlarına atıf yaparak "Saldırıların ardından hayatlarını her geçen dakika, saat, ay ve yıllarda tehlikeye atanları onurlandırıyoruz" dedi.

Biden'ın anma etkinliklerinde ilk durağı, New York'ta saldırıların hedefi olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu yıkılan İkiz Kuleler.

İlk uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığı saat olan TSİ 15:46'da (yerel saatle 08:46) bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Daha sonra hayatını kaybeden 2.977 kişinin isimleri tek tek okunacak.

11 Eylül 2001 Salı günü, saldırganlar Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu saldırılar sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri oldu.

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Daha sonra saldırganlar bu uçakları New York ve Washington'ın simgeleşmiş binalarına çarpmak için güdümlü füze gibi kullandılar.

Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarptı.

Kaç kişi öldü?

Saldırılarda, (19 uçak korsanı dışında) toplam 2977 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu New York'taydı.

Kaçırılan dört uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebatın tümü hayatını kaybetti.

İkiz Kuleler'de 2606 kişi çarpma anında veya daha sonra yaralarından dolayı yaşamını yitirdi. Pentagon'da 125 kişi öldü.

Saldırıları, Afganistan merkezli El Kaide örgütü üstlendi.

Usame bin Ladin'in liderliğinde ettiği El Kaide, Müslüman ülkelerdeki savaş ve çatışmalardan ABD'yi ve müttefiklerini sorumlu tutuyordu.

Saldırılarda toplam 19 kişi yer aldı. Bunlar uçaklara beşer kişilik üç grup halinde yolcu olarak binmişti. Pennsylvania'da yere çakılan uçakta ise dört kişilik bir ekip vardı.

Grupların hepsinde pilot eğitimi almış birer kişi bulunuyordu. ABD'deki uçuş okullarında bu eğitimleri almışlardı.

Saldırganlardan 15'i Bin Ladin gibi Suudi Arabistanlı, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Mısır, biri de Lübnan vatandaşıydı.