11 Eylül'ü kitaplardan öğrenen genç Amerikalıların gözünden 11 Eylül - Son Dakika

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ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bir yıl sonra doğan, yaşananları kitaplardan ve okulundan öğrenen 19 yaşındaki Juliet o gün olanları "inanılır gibi değil" sözleriyle yorumlarken anne ve babası orduda görev yapan ve saldırıları ailesinden öğrenen 2002 doğumlu Elizabeth içinse yaşananlar çok şey ifade ediyor.

ABD, bugün yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünü anıyor.

Saldırıların 20. yılında AA muhabiri 11 Eylül'ü, saldırılar sonrası doğan ve o gün yaşananları, kitaplardan, okullarından, ailelerinden ve yakınlarından öğrenen gençlere sordu.

New York'ta yaşayan 12 yaşındaki Whitney, 11 Eylül saldırılarını ilk kez ilkokulda öğrendiğini ve 11 Eylül'ün kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi.

"11 Eylül'ü küçük yaşta öğrendim, o gün olanlar çok üzücü. 11 Eylül'ü yaşayanlar ve aileleri için çok üzgünüm." diyen Whitney, 11 Eylül ile ilgili haberler de okuduğunu ve yaşananları okuduklarından anlamaya çalıştığını belirtti.

2002 doğumlu Elizabeth ise "11 Eylül'ü anne ve babamdan öğrendim. Her ikisi de orduda görev yaptı. Erkek kardeşim de asker ve Kuveyt'ten yeni döndü. Bu benim için kesinlikle unutulacak bir şey değil. Annem o gün orada olsa bugün ben olmazdım. " diye konuştu.

11 Eylül'ü ilkokuldayken öğrendiğini anlatan Elizabeth, saldırıların gerçekleştiği Ground Zero (Sıfır Noktası) denilen alana gidip çiçek bırakacağını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda ise farklı hisler beslediğini ifade eden Elizabeth, "Askerlerimizin güvende ve burada olmasından mutluyum ama sıkıntılar çeken bir yerden ayrılmak da çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Terör saldırıları sonrası doğan Caleb Anderson için de 11 Eylül özel bir anlam ifade ediyor. 11 Eylül'ü, ortaokulda 11 Eylül'ü yaşayan öğretmeninden öğrendiğini anlatan Caleb, "İnsanların hikayesini dinlemeyi ve nasıl etkilendiklerini öğrenmeyi seviyorum. Ne zaman bahsedilse ülkemizi nasıl etkilediğini daha iyi anlıyorum." dedi.

ABD'nin Afganistan'ı işgali ve savaşın gerekli olup olmadığı konusunda bir fikri olmadığını belirten Caleb, "11 Eylül'ü anılarımızda tutmanın ve hatırlamanın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

11 Eylül terör saldırılarından 1 yıl sonra doğan 19 yaşındaki Juliet ise o gün yaşananlara inanamadığını söyledi.

"İlk öğrendiğimde böyle bir şey nasıl olabilir, delilik diye düşündüm" diyen Juliet, yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Juliet, 11 Eylül saldırıları sonrası savaşın gerekli olup olmadığı konusunda ise henüz bir fikri olmadığını ifade etti.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.