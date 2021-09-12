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11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı - Son Dakika

11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı

12.09.2021 12:36

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili bugüne kadar gizli tutulan belgelerin bir bölümü yayınlandı. Söz konusu belgelerde saldırıyı gerçekleştiren iki teröriste yardım ettiği düşünülen Ömer el-Bayumi isimli bir Suudi hakkında yapılan çalışmalar yer alırken, el-Bayumi'nin teröristlere seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağladığı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması için talimat verdi, FBI beklenen adımı attı. 11 Eylül saldırısı ile ilgili gizli tutulan belgeler, terör saldırısından 20 yıl sonra halka açıldı.

TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN SUUDİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

ABD basınında yer alan habere göre, FBI, 2016'ya ait "gizli belgeleri" Biden'ın talimatıyla halka açtı. Söz konusu belgede saldırıyı gerçekleştiren iki teröriste yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşı hakkında yapılan çalışmalar yer alıyor.

SEYAHAT, KONAKLAMA VE FİNANSMAN YARDIMI

Ömer el-Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğu ve iki teröriste seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağladığı iddia ediliyor. Ancak bu iddiaları destekleyen bilgiler başka bir "gizli belge"de yer alıyor.

11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı

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Son Dakika Dünya 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı - Son Dakika
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