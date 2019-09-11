Son Dakika Haberleri: 11 Eylül'ün yıl dönümünde Kabil'deki ABD'de büyükelçiliğinde patlama
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11 Eylül'ün yıl dönümünde Kabil'deki ABD'de büyükelçiliğinde patlama

1 saat önce

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amerikan Büyükelçiliği'nde gece yarısından birkaç dakika sonra bir patlama meydana geldi, yetkililer kazada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

11 Eylül'ün yıl dönümünde Kabil'deki ABD'de büyükelçiliğinde patlama, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği'nde sabaha karşı bir patlama meydana geldi, yetkililer kazada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.


Elçilik çalışanlarıyaşanan patlamada binaya roket atıldığını ve etraftan dumanların yükseldiğini belirtti. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki ikiz kulelere yapılan 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde gerçekleşmesiyse dikkat çekti. Bu saldırılar ABD'nin Afganistan'a ve Orta Doğu'daki bazı ülkelere açtığı savaşın tetikleyici unsuru olmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:00 
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