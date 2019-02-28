Son Dakika Haberleri: 11. Fazza Uluslararası Para Atletizm Şampiyonası Sona Erdi

11. Fazza Uluslararası Para Atletizm Şampiyonası Sona Erdi

2 saat önce

Para Atletizm Grand Prix'inin ilk ayağını oluşturan 11. Fazza Uluslararası Para Atletizm Şampiyonası sona erdi.

11. Fazza Uluslararası Para Atletizm Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Para Atletizm Grand Prix'inin ilk ayağını oluşturan 11. Fazza Uluslararası Para Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de düzenlenen ve 50 ülkeden 430 atletin yarıştığı şampiyonada milli atletler, 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, T-54 kategorisi 100 metre ve 400 metrede altın madalya alırken 800 metrede de gümüş madalya kazandı. Hamide Doğangün de T-53 kategorisi 100 metre ve 400 metrede kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Toplamda 8 etaptan oluşan Para Atletizm Grand Prix'inin ikinci ayağı Brezilya'da yapılacak. Atletizm Milli Takımı ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kota mücadelelerine 24-26 Mayıs tarihlerinde İsviçre'de yapılacak 5. ayakta katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:48 Kaynak: AA

Atletizm, Yenikadinda Gösterme, Spor
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