Son Dakika Haberleri: 11 gasp olayının şüphelileri yakalandı
Son Dakika Güncel 11 gasp olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

11 gasp olayının şüphelileri yakalandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

11 gasp olayının şüphelileri yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. 11 gasp olayına karıştıkları öğrenilen şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yolda karşılaştıkları kişileri bıçaklayarak para ve telefonunu gasp eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştirenlerin Ç.S., M.D., U.K.S. ile K.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti
Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 gasp olayının şüphelileri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]