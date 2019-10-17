Son Dakika Haberleri: 11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü
Son Dakika Güncel 11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü

11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü

1 saat önce

KONYA'da 11 gün önce işi başladığı fabrikanın biyoetanol havuzuna düşen işçi Ömer Şeker, hayatını kaybetti.

11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü, System.String[]

KONYA'da 11 gün önce işi başladığı fabrikanın biyoetanol havuzuna düşen işçi Ömer Şeker, hayatını kaybetti.

Olay, kentteki bir fabrikada meydana geldi. Ömer Şeker, iddiaya göre dengesini kaybedip,  biyoetanol havuzuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve polis ekiplerinden oluşan su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre sonra Ömer Şeker'in cansız bedenini havuzdan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:41 Kaynak: DHA
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