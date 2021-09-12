9 Eylül günü kaldığı günlük rezidansta hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Sedanur Şen'in yanında bulunan erkek arkadaşı Serdar Yazıcı ifadesinde, "Sedanur kız arkadaşım olur. 8 Eylül günü birlikte günü birlik olarak kiraladığım rezidansa gittik. Gece uyuşturucu aldık. Sonra birlikte olduk. Öğle saatlerinde görevli çıkış için telefonla aradığında uyandım. Sedanur hareketsiz yatıyordu. Sonra görevlilere haber verdim" dediği öğrenildi.
Rezidans görevlisi ise olay yerine gelen polislere, "Odaya geldiğimde genç kadının yatakta hareketsiz yattığını görünce 112 yi aradım. O sırada Serdar adlı kişinin tabanca ve uyuşturucuyu çantasına koyduğunu gördüm" dediği öğrenildi. Polisin çantada yaptığı aramada bir adet tabanca ve 4 mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Serdar Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede Sedanur'un sol kolunda iğne izi olduğu görüldü. Herhangi bir darp izine de rastlanmayan Sedanur Şen'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.
Sedanur Şen'in uyuşturucudan kurtulmak için tedaviye başladığı ve ölmeden 11 gün önce de çip taktırdığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu - Son Dakika