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11 günlük bebek anne kucağında yaşamını yitirdi

1 saat önce

11 günlük bebek anne kucağında yaşamını yitirdi Anne kucağında boğularak can verdiği öğrenildiADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde annesinin kucağında uyuyan 11 günlük Suriyeli bebeğin ilk belirlemelere göre boğularak can verdiği öğrenildi.

11 günlük bebek anne kucağında yaşamını yitirdi
Anne kucağında boğularak can verdiği öğrenildi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde annesinin kucağında uyuyan 11 günlük Suriyeli bebeğin ilk belirlemelere göre boğularak can verdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi Stad Sokak No: 1 ikametinde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Esme Halef sabah kalktığında 11 günlük bebeği Esme El Ragıp'ı hareketsiz görünce hemen ailesinin ve çevredekilerin yardımı Kozan Devlet Hastanesi acil polikliğine götürdü. Hastaneye kaldırılan 11 günlük Suriye uyruklu bebeğin ilk belirlemelere göre boğularak can verdiği anlaşıldı. Bebeğin cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Suriye uyruklu anne Esme Halef hastane binası önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Suriye uyruklu baba Halid Halef"in ise evde olmadığı ve ekiplerin babaya sonradan haber verdiği öğrenildi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından olayın meydana geldiği ikamette de olay yeri incelemede bulunuldu.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
11 günlük bebek anne kucağında yaşamını yitirdi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
Kozan, Anne, 3. Sayfa
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