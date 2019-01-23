11 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti Ama Organları 3 Kişiye Umut Oldu

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ama organları 3 kişiye umut oldu Gümüşhane'de aracıyla seyir halindeyken taş düşmesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Adem Temel'in organları 3 hastaya umut oldu Adem Temel'in yeğeni Fatih Temel: "İnsanlara bir umut olmak için, tekrardan yeni bir...

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ama organları 3 kişiye umut oldu

Gümüşhane'de aracıyla seyir halindeyken taş düşmesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Adem Temel'in organları 3 hastaya umut oldu

Adem Temel'in yeğeni Fatih Temel:

"İnsanlara bir umut olmak için, tekrardan yeni bir hayat kazanmalarına vesile olabilmek için bu kararı aldık"



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Tirebolu karayolunda aracıyla ilerlerken dağdan kopan kaya parçasının aracın ön camından girerek kafasına isabet etmesi sonucu 11 gündür yoğun bakımda tedavi gören 42 yaşındaki Adem Temel'in beyin ölümü gerçekleşti. Temel'in ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Tedavi gördüğü Gümüşhane Devlet Hastanesinde akşam saatlerinde hayatını kaybeden Adem Temel'in organları Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, Başhekim Yardımcısı ve Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ertuğrul Kara ve çalışanların girişimleri sonucunda ailesi tarafından bağışlandı. Hemen harekete geçen yetkililer konuyu Sağlık Bakanlığına bildirdikten sonra organların İstanbul, Erzurum ve Samsun'da organ nakli bekleyen hastalara nakline karar verildi. Erzurum'dan gelen uzman ekip, gece yarısı Temel'in iki böbreği, kalp kapakçıkları ve karaciğerini yaklaşık 5 saat süren operasyonla alarak ilgili yerlere gönderdi.

Hayatını kaybeden Adem Temel'in yeğeni Fatih Temel, 12 günlük uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Bu süreçte gerek hastane personelimiz, gerek başhekimimiz, gerekse koordinatörümüz Neşe Öztürk'e şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. 12 günlük süre içerisinde bize denseydi amcanızın kurtuluşu herhangi bir ülkede veya herhangi bir şehirdeki bir organa bağlı, bunun için çaba sarf ederdik. Nasıl gidebileceğimiz, karşımızdaki insanları ikna edebilmek için tüm imkanları seferber ederdik. Şuan ülkemizde çok ihtiyaç sahibi insan olduğunu da düşünüyorum. Bu doğrultuda amcamın organlarını bağışlamayı ailece uygun gördük. Şuandan itibaren bu organları kullanacak, yeni bir hayata başlayacak olan kişilere de sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir ömür diliyorum" dedi.



"İnsanlara bir umut olmak için, tekrardan yeni bir hayat kazanmalarına vesile olabilmek için bu kararı aldık"

Bu kararı vermelerinde etkili olan konunun hastanede geçirdikleri süre olduğunu kaydeden Temel, "12 gündür hastanedeyiz. Çok hasta gördük. İhtiyaç olduğunu hissettik. Verilmesi gereken bir karar olduğunu ailecek hissettik. Hastanede geçirdiğimiz süre çok etkiledi bizi. Hep televizyonlarda duyduğumuz, gazetelerde okuduğumuz haberler vardı. Rabbim nasip etti. Bulunduğumuz coğrafyada bu tarz olaylar beklediğimiz noktada değil. İnsanlara bir umut olmak için, tekrardan yeni bir hayat kazanmalarına vesile olabilmek için bu kararı aldık. Bu tarz olaylarda hasta yakınlarının profesyonel şekilde yardım almaları gerektiğine inanıyorum. Zor bir durum" diye konuştu.



"Son 6-7 ay içerisinde bu üçüncü bağışımız"

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ertuğrul Kara, "Hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Gümüşhane olarak halkımız organ bağışı konusunda bilinçlendi. Son 6-7 ay içerisinde bu üçüncü bağışımız. İnşallah bundan sonra da devam ederek artacağını umuyoruz. Bu konuda başta hastane çalışanları olmak üzere Gümüşhane halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk ise, "32 saattir ayaktayım. Hastanede yattığı süreçte sürekli yanlarındaydım. Son 32 saattir de beyin ölümü yakın izleme süreci başladığından beri de hastanedeyim. Onlar beni tanıyor ve güveniyordu. Sonrasında da doktor hanım açıklamayı yaptıktan sonra bütün hasta yakınlarıyla bir araya gelerek görüştük. Onlar da süreci birilerine yardım etmek isteyerek kapattı. Hem kendilerine başsağlığı diliyor hem teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane kent merkezindeki bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışan Adem Temel, 11 Ocak tarihinde iş çıkışı 28 EH 048 plakalı hafif ticari aracıyla İstanbul'dan Tirebolu'ya gelen annesini almak üzere oğlu, kızı ve bir akrabasıyla birlikte yola çıkmış, Gümüşhane-Tirebolu karayolunda ilerlerken Torul ilçesine bağlı Budak köyü yol ayrımına yakın bir noktada dağdan kopan kaya parçası aracın ön camını kırarak içeriye girip sürücü Temel'in kafasına çarpmış, kontrolden çıkan araç yaklaşık 100 metre ileride bulunan kavak ağacına çarparak durabilmişti. Kazada ağır yaralanan Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Akköy Mahallesi sakinlerinden sürücü Adem Temel, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki ameliyatların ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Aynı araçta bulunan kızı Esra (16), oğlu Ertuğrul Ahmet Temel ile Uğur Alim'in hafif şekilde yaralandığı kazadan 11 gün sonra Adem Temel, yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetmişti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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