11 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çok Akustik
01:30 Galip Derviş
01:45 Masum
02:30 Poyraz Karayel
04:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aslı Gibidir
20:00 Kod Adı: Olympus
22:30 Aslı Gibidir
22:45 Tehlikeli Soygun