11 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
01:20 Çilek Kokusu
02:30 Çilek Kokusu
03:30 Güzel Köylü
04:45 Güzel Köylü
05:00 Güzel Köylü
05:30 Deli Deli Küpeli
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kutsal Damacana
20:00 Dizi
20:00 Çok Filim Hareketler Bunlar
22:15 Çok Filim Hareketler Bunlar
22:15 İşler Güçler