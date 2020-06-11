11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

11 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İsveç - Türkiye

00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Arnavutluk

00:30 Türkiye - Arnavutluk

02:15 Spor Artı

02:15 Aktüel Futbol

03:30 Spor Artı

03:45 İngiltere Premier Lig Goller

04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma

04:00 Juventus - Roma

05:00 Almanya - Fransa

05:45 Spor Akşamı

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Rusya - Hırvatistan

07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa

07:25 İngiltere Premier Lig Özetler

07:55 Spor ve Sağlık

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:00 Unutulmaz Maçlar

16:40 Almanya Bundesliga Özetler

17:00 Ustalara Saygı

17:25 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa

17:25 Uruguay - Fransa

17:30 Rusya - Hırvatistan

17:45 Süper Ligbaşakşehir Goller

17:45 Başakşehir Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Geri Sayım

20:00 Juventus - Roma

20:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan

20:00 Arjantin - Hırvatistan

21:45 İngiltere Premier Lig Goller

22:00 Spor Akşamı

22:00 İleri Üçlü

23:00 Spor Artı

Fransa, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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