11 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:25 Kalk Gidelim

01:40 Soru Küpü

02:10 Ege'nin Hamsisi

03:00 Ege'nin Hamsisi

03:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

04:05 Tam Zamanı

04:25 Dert Ortağı

04:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Yedi Numara

21:50 Yeşil Deniz

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

23:55 Leyla ile Mecnun