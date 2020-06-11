11 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Lezzet Düşkünleri

03:30 Doya Doya Moda

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

07:00 Lezzet Düşkünleri

10:00 Survivor Panorama 2020

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler