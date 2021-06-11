11 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Kupa Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

12:30 Özel Röportaj

12:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

15:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

18:00 Spor Merkezi

19:00 Kupa Akşamı

22:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

22:35 Avrupa Şampiyonası Finaller

22:45 Devre Arası

23:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

23:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler