Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Kupa Gecesi
04:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 Özel Röportaj
12:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
15:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
19:00 Kupa Akşamı
22:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
22:35 Avrupa Şampiyonası Finaller
22:45 Devre Arası
23:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika