Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Destan
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerasi
11:50 Kardeşlerim
15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Son Dakika › TV › 11 Haziran 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika