Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Beşiktaş - Galatasaray
02:00 Fta Antalyaspor - M.başakşehir
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Dg Sivasspor - A. Demirspor
06:00 İH Konyaspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Göztepe - Trabzonspor
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Gol Kralı
11:15 Süper Lig Asist Kralı
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Beşiktaş - Adanaspor
13:00 Sporun Mabetleri
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor
16:00 Trabzonspor - Eskişehirspor
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Beşiktaş - Galatasaray
20:00 Sporun Mabetleri
21:00 Spor Turu
22:30 Fenerbahçe - Samsunspor
23:45 1 Yıldız 10 Gol
Son Dakika › TV › 11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika