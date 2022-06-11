11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11.06.2022 06:42
11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - Galatasaray

02:00 Fta Antalyaspor - M.başakşehir

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Dg Sivasspor - A. Demirspor

06:00 İH Konyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Göztepe - Trabzonspor

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Beşiktaş - Adanaspor

13:00 Sporun Mabetleri

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor

16:00 Trabzonspor - Eskişehirspor

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Beşiktaş - Galatasaray

20:00 Sporun Mabetleri

21:00 Spor Turu

22:30 Fenerbahçe - Samsunspor

23:45 1 Yıldız 10 Gol

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Kaynak: InterSinema.com

Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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