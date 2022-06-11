11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı

11.06.2022 06:42
11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı

11 Haziran 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afara

00:30 Seversin

02:45 Arda ile Omuz Omuza

03:30 Gelinim Mutfakta

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Üç Kız Kardeş

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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Kaynak: InterSinema.com

Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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