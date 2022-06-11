11 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

11.06.2022 06:42
11 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

11 Haziran 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

06:15 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:45 Hayat Sevince Güzel

11:45 Kaderimin Oyunu

14:45 Çilek Kokusu

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Şanghay Takibi

22:00 Soygun

23:45 Şanghay Takibi

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Kaynak: InterSinema.com

Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 11 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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