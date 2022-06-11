Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Hayat Sevince Güzel
11:45 Kaderimin Oyunu
14:45 Çilek Kokusu
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Şanghay Takibi
22:00 Soygun
23:45 Şanghay Takibi
Son Dakika › TV › 11 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika