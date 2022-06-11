Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 2021-2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021-2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası
13:00 Spor Bülteni
13:40 Dünya Superbike Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Gündem Futbol
18:30 Play-off Özel
18:55 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
21:00 Play-off Özel
21:15 Milli Maç Özel
21:45 Gündem Futbol
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 Gündem Futbol
23:45 Milli Maç Özel
Son Dakika › TV › 11 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika