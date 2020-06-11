11 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.FENERBAHÇESarı lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin son çalışmasını gerçekleştirecek.TRABZONSPORBordo mavili takımda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.LA LIGA'DA HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta askıya alınan İspanya La Liga'da, 28'inci hafta maçlarıyla heyecan yeniden başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında bu gece saat 23.00'te, lig 3'üncüsü Sevilla evinde 12'nci sıradaki Real Betis'i ağırlayacak.