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11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede - Son Dakika

11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede

18.11.2021 11:04

11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.

11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i ise adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında ikametlerden ve otolardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve açıktan olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen E.Ş.V., F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, iki ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 15 bin TL değerindeki 41 parça ev eşyası da sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, adliyeye çıkarılan zanlılardan F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, işlemleri tamamlanan E.Ş.V. de sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede
11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede
11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede
11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede - Son Dakika


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