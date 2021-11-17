11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında ikametlerden ve otolardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve açıktan olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen E.Ş.V., F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. yakalandı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, iki ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 15 bin TL değerindeki 41 parça ev eşyası da sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ