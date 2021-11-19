Üye Girişi
11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

19.11.2021 10:36
11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i serbest kalırken, 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında ikametlerden ve otolardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve açıktan olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen E.Ş.V., F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, iki ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 15 bin TL değerindeki 41 parça ev eşyası da sahiplerine teslim edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. serbest kalırken, işlemleri tamamlanan E.Ş.V. de sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ş.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu 10:20 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu 09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor 08:11 Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik

Son Dakika Haberleri
10:32 İstanbul depremi için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu
10:20 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
10:12 Benzine ve motorine yeni zam için tarih verildi: 20 Kasım
10:09 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları
09:59 Son Dakika! Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında indirime gitti
09:59 Son altı yüzyılın en uzun ay tutulması bugün
09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de
09:56 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti
09:37 Gülben Ergen 41. anaokulunu Siirt'te açıyor
09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi
İstanbul depremi için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu İstanbul depremi için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu         
10:32
Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları         
10:09
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 10:41:14. #1.13#
SON DAKİKA: 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement