11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i serbest kalırken, 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında ikametlerden ve otolardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve açıktan olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen E.Ş.V., F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, iki ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 15 bin TL değerindeki 41 parça ev eşyası da sahiplerine teslim edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan F.E., M.A., A.A.H, Y.G. ve B.D. serbest kalırken, işlemleri tamamlanan E.Ş.V. de sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ş.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ