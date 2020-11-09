İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye 'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı