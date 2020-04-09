11 ilde 19 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de 908 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Hal böyleyken; Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir takım önlemler alındı. Bu önlemler arasında karantina uygulaması da yer alıyor. Bazı yerleşim birimlerinde salgınının önüne geçmek için karantina uygulanıyor.

Bugün; Ardahan, Trabzon, Van, Gaziantep, Kastamonu, Bitlis, Manisa, Erzurum, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te 19 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

İşte karantinaya alınan yerleşim birimleri:

ARDAHAN'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kol köyünün karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu köyde karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Köyün giriş ve çıkışı jandarma tarafından kontrol altına alındı, konuyla ilgili sağlık ekibi tarafından çalışma başlatıldı.

TRABZON'DA BİR APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki Güzelce Sokak'ta 10 kapı numaralı apartman, meskunları içerisinde pozitif koronavirüs vakaları yaşanması nedeniyle karantinaya alındı.

Ekiplerce, karar üzerine apartman çevresinde önlem alındı.

VAN'DA 450 NÜFUSLU YERLEŞİM YERİ KARANTİNAYA ALINDI

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Çaybağı Mahallesi'nin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı kümeevler yerleşkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, umreden döndükten sonra Isparta'da karantinaya alınan ve bu süreçte koronavirüs testi negatif çıkan bir vatandaşınkarantina sürecinin tamamlanmasının ardından yerleşkeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, yerleşkeye gelmesinin ardından bu kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarılarak, "Vatandaşımızın 3 Nisan'da mahalleye gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştır."ifadesine yer verildi.

GAZİANTEP'TE BİR MAHALLE İLE 21 EV KARANTİNAYA ALINDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle ile 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. İlçe merkezinde 98 kişinin yaşadığı 21 ev ile bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı Aşağıçardak Mahallesi'nde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine karantinaya alınan yerler giriş çıkışa kapatıldı. Öte yandan, Nizip Belediyesince bölgeye 1000'er sabun ve maske gönderildi.

MANİSA'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Turgutalp ile Cuma mahallelerindeki 2 apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreslerde karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılcaelma köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kentte daha önce 7 köy ve 12 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı.

BİTLİS'TE ARIDAĞ KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile merkeze bağlı Arıdağ Köyü karantinaya alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Arıdağ Köyünün karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, "İl merkezine bağlı Arıdağ Köyü'nün 7 Nisan 2020 tarih ve 22.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu karara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, karar verilmiştir" denildi.

ERZURUM'DA 6 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüs önlemleri kapsamında 6 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından 1 vakanın görüldüğü Aşkale ilçesine bağlı Gölören Mahallesi, 3 vakanın görüldüğü Karayazı İlçesine bağlı Bayraktar Mahallesi, 1 vakanın görüldüğü Horasan İlçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, 2 vakanın görüldüğü Pasinler ilçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi, 2 vakanın görüldüğü Tekman ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi ve 1 vakanın görüldüğü Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nin geçici süreliğine karantinaya alınması kararı alındı.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, pozitif vakalarla temas halinde olma ihtimali olan mahalleleri karantinaya aldıklarını ifade ederek, "Bu mahallelerde vakalar tespit ettik buralara giriş çıkışları kapattık. Onun haricinde bütün vatandaşlarımız ile irtibat halindeyiz. İhbarlar geldiğinde hemen müdahale ediyoruz. Uyarılarımıza vatandaşlarımızın uyduğunu görüyoruz çünkü kendileri de korkuyor. Bu vatandaşlarımızın pozitif vakalarla yan yana geldiğini düşünüyoruz. Herkes pozitif vaka değil sonuçta. Muhtemel çıkabilir diye düşünüyoruz. Her gün onlarca hastayı da taburcu ediyoruz" dedi.

AKÇADAĞ'DA BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI