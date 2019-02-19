Son Dakika Haberleri: 11 İlde Dev Operasyon: 146 Gözaltı Kararı

11 İlde Dev Operasyon: 146 Gözaltı Kararı

20 dakika önce

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 146 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İlde Dev Operasyon: 146 Gözaltı Kararı, System.String[]
Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 146 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin ve Adıyaman illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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