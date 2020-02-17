11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı - Son Dakika

11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

6 saat önce

KONYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı, System.String[]

KONYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 'mahrem imamların' verdikleri ifadeler doğrultusunda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faliyet gösterdikleri öne sürülen, 12'si muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen askeri personel, 2'si sivil mahrem abi olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, 9 şüpheliyi yakalamak için operasyonu sürdürüyor.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
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