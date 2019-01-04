11 İlde Fetö Operasyonu: 42 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
*Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.
* Polis
ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendis, gibi kamudan ihraç olmuş ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana
, Ankara
, Artvin
, Balıkesir
, Düzce
, İzmir
, Kocaeli
, Kütahya
, Manisa
ve Van
'da bulunan çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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