Son Dakika Haberleri: 11 İlde Sahte Altın Operasyonu: 125 Gözaltı Kararı

11 İlde Sahte Altın Operasyonu: 125 Gözaltı Kararı

1 saat önce

İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor.

11 İlde Sahte Altın Operasyonu: 125 Gözaltı Kararı, System.String[]
İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor. 125 kişi hakkında gözaltı kararı var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, piyasaya sahte altın süren şebekeye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen operasyonlar kapsamında ayarı düşürülmüş ve sahte altınları piyasaya süren 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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