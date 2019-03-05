11 İlde Sahte Altın Operasyonu: 125 Gözaltı Kararı
1 saat önce
İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor.
İstanbul
merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor. 125 kişi hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Mali Şube ekipleri, piyasaya sahte altın süren şebekeye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara
, İzmir
, Antalya
, Nevşehir
, Sivas
, Yalova
, Tokat
, Bolu
, Niğde
ve Çorum
'da düzenlenen operasyonlar kapsamında ayarı düşürülmüş ve sahte altınları piyasaya süren 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:36 Kaynak: İHA
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