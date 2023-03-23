Naci Görür açıkladı: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir - Son Dakika
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Naci Görür açıkladı: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir

23.03.2023 13:24

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı deprem felaketinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul depremiyle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon programında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Olası İstanbul depreminin en çok Marmara Denizi sahilindeki yerleşim alanlarında hissedileceğini açıklayan Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam olan yerin ise Çamlıca olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Olası bir depremde 90 bin civarında binanın hasar alacağı tahmin edilen kentle ilgili konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi.

ZEMİNİ EN ZAYIF OLAN İLÇE ATAŞEHİR

Prof. Dr. Görür, ayrıca zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam olan yerin ise Çamlıca olduğunu kaydetti. TV100'de "Sesimi Duyan Var mı?" adlı programa konuk olan Prof. Dr. Görür, "İstanbul'da beklediğimiz deprem, minimum 7,2, maksimum 7,6'dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor" dedi.

"AVRUPA YAKASI'NDA DAHA FAZLA HASAR OLACAK"

"İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz" diyen Prof. Dr. Görür şunları dile getirdi; "Avrupa Yakası'nda daha fazla hasar olacak. İstanbul'da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istrancalara doğru giderseniz bu daha da düşer.

"ÇAMLICA'DAKİ ZEMİNİ SONDAJLA BİLE ZOR KAZARSINIZ"

Güney'de en fazla 9, Kuzey'de ise 6'ya kadar varır. Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç. Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy'den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız."

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Son Dakika Güncel Naci Görür açıkladı: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir - Son Dakika


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