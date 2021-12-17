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11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika

11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

17.12.2021 15:58

Türkiye, birçok ilden gelen sahte içki ölüm haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükselirken, 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı şehir ise İstanbul oldu. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye yılbaşı öncesi sahte içki kabusundan bir türlü uyanamıyor. Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak ve Muğla'da 43 kişi yaşamını yitirdi.

YALNIZCA İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi. İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI ZEHİR OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.

11 ilden art arda acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

7 BİN 150 LİTRE İÇKİYİ YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir depoya yapılan baskında ise 2 kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularında 7 bin 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledi. Şüphelilerin, metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirlendi.

İL İL SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLER

  • İstanbul'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 46 kişiden 11'i yabancı uyruklu, 22 kişi yaşamını yitirdi. 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.
  • Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Yunus Yurtseven, Erol Cengiz, Özgür Türkmen ve Mustafa Pak yaşamını yitirdi, 6 kişinin tedavisi sürüyor.
  • Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.
  • Sivas'ın Zara ilçesinde Cevdet Aydın, Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti. Hastanede 3 kişinin tedavisi sürüyor.
  • Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Ekrem Tekin ile Metin Yazgan, sahte içki içtikten sonra hayatını kaybetti.
  • Erzincan'da Hasan Başer (72) ve Aydın Güler de (63) öldü, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.
  • Aksaray'da 2 çocuk babası Erkan Partal (56), yaşamını yitirdi.
  • Mersin'de sahte içki içen Ali Eser (57) öldü, 2 arkadaşı tedaviye alındı.
  • Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.
  • Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Başkan (47) yaşamını yitirdi.
  • Muğla'da bir tanıdığından aldığı içkiyi tüketen Turgut Tilki (59) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

İstanbul, Türkiye, Alkol, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
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