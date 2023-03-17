11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti 2 trilyon TL olarak açıklandı - Son Dakika
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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti 2 trilyon TL olarak açıklandı

17.03.2023 14:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan araştırmayla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik zararı yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı. Bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9'una denk gelirken, Bakanlık'tan yapılan duyuruda, "Asrın felaketinin ülkemize maliyeti, 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce insan ise yaralandı. Depremin ardından birçok bina da kullanılamaz hale geldi.

DEPREMİN MALİYETİ 2 TRİLYON LİRA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik zararı yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı. Bu rakamın 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9'una denk geldiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boyutu ve yüzeye yakınlığı bakımından küresel ölçekte bilinen en büyük karasal depremlerden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ve artçı sarsıntılar, milletçe yüreğimizi yakan can kayıplarının yanı sıra ekonomik bakımdan bazı kayıpların oluşmasına da yol açmıştır. Bu zorlu süreçte, devletimizin tüm kurumları ve milletimizle tek yürek olarak depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışarak sayısız adım attık ve gereken tüm kaynakları ivedilikle seferber ettik. Ayrıca, oluşan tüm hasar, kayıp ve ihtiyaçları tespit etmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, diğer Bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarımızla birlikte çalışarak Deprem Değerlendirme Raporu'nu hazırladık.

1,6 TRİLYON LİRA MADDİ HASAR

Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde hazırlanan Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi Raporu; Acil Müdahale Sürecinde Alınan Tedbirler, Hasarlar, Makroekonomik ve Sosyal Etki, Depremin Toplam Maliyeti ve Risk Azaltım Önerileri bölümlerinden oluşmaktadır. Afetin büyüklüğü, verilerin toplanmasını güçleştirmişse de titiz bir çalışmayla bina, konut, işyeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgileri tam sayım niteliğine yaklaşmıştır. Sahadan gelen güncel verilere göre, toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edilmiştir.

SAHADAKİ HARCAMALAR 351 MİLYAR TL

Öte yandan, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL'lik bir kayıp oluşmuştur.

99 DEPREMİDEN 6 KAT DAHA FAZLA MADDİ HASAR VAR

Asrın felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) olup bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentimizin takriben yüzde 9'una denk gelmekte ve 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir.

"TÜM YARALARI SARACAK AZİM VE KARARLILIĞA SAHİBİZ"

Türkiye büyük, güçlü ve dinamik bir ülkedir. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı 2022 yılında dahi yüzde 5,6'lık bir büyümeyle diğer ülkelerden pozitif ayrışarak en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerden biri olmayı başarmıştır. Yüksek büyüme performansımız ve uyguladığımız mali disiplin sayesinde elde ettiğimiz mali alanın sağladığı gücü de arkamıza alarak, milletimizle birlik ve dayanışma içinde, bu büyük felaketin açtığı tüm yaraları en hızlı şekilde saracak iradeye, azim ve kararlılığa sahibiz."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti 2 trilyon TL olarak açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti 2 trilyon TL olarak açıklandı - Son Dakika
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