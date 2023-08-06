11 ili sarsan depremin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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11 ili sarsan depremin son görüntüleri ortaya çıktı

06.08.2023 17:42

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Malatya'da 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hayat Sitesi'nin saniyeler içinde çökmesi ve vatandaşların panik içinde kaçışı görülüyor.

11 ili sarsan depremin son görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Malatya'da 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun "Altı ay önce bugün, dün gibi itfaiye karşısı Hayat Sitesi " notu ile sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde 20'den fazla kişiye mezar olan Hayat Sitesi'nin saniyeler için çöktüğü görülürken, çok vatandaşın panik ve büyük korku ile sağa sola kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 ili sarsan depremin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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