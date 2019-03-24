Son Dakika Haberleri: 11 İlin Müftüsü Siirt'te Buluştu

11 İlin Müftüsü Siirt'te Buluştu

1 saat önce

Siirt İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde, bölge il müftüleri ve ilahiyat fakülteleri dekanlarının katılımı ile istişare toplantısı yapıldı.

11 İlin Müftüsü Siirt'te Buluştu, System.String[]
Siirt İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde, bölge il müftüleri ve ilahiyat fakülteleri dekanlarının katılımı ile istişare toplantısı yapıldı.

Siirt, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Şırnak, Batman, Bitlis, Mardin, Adıyaman, Tunceli, Malatya müftüleri ile ilahiyat fakülte dekanlarının katılımıyla, Siirt ve bölgesinde sunulan din hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, görüş alışverişinde bulunulması, iş birliği yapılması amacıyla istişare ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt İl Müftülüğü'ne bağlı Safa Erkek Kur'an kursunda yapılan 8. bölge müftüleri toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, açılış konuşmasında misafir il müftüleri ve dekanlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Altıok, "Siirt'te sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Alimlerin ulemaların şehri Siirt'te gerçekten sizleri ağırlamaktan ziyadesiyle memnun mesrur olduk. Rabbim çok bereketli bir toplantı yapma hususunda bizleri muvaffak eylesin" dedi.

Yapılan toplantıda, bölge içinde tespit edilen konu başlıkları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunularak değerlendirme, teklif ve öneriler belirlendi. Toplantı kapanış konuşmaları ile tamamlandı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Elazığ, Diyarbakır, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 İlin Müftüsü Siirt'te Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]