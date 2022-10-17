Yeni iPad Pro ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir - Son Dakika
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Yeni iPad Pro ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir

17.10.2022 00:41
Yeni iPad Pro ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir

11 inç iPad Pro ekran konusunda beklentileri karşılamayacak mı? Son sızıntılar mini-LED'e geçiş yapılmayacağını söylüyor.

Apple'ın 11 inçlik iPad Pro modelinin ekranı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. 2022 model iPad Pro'nun daha önceki modellere benzer olarak LED Liquid Retina panele yer vereceği belirtildi. Daha önceki sızıntılar, Apple'ın mini-LED'e geçiş yapacağını gösteriyordu.

11 inç iPad Pro'da mini-LED ekran olmayacak

Teknoloji endüstri analisti Ross Young, Apple'ın iPad Pro ekranında son dakika değişikliğine gittiğini ifade etti. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 11 inç iPad Pro'nun beklentilerin aksine mini-LED ekrana sahip olmayacağını söyledi. LED Liquid Retina ekran ile gelecek.

Yeni iPad Pro ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir

LED Retina'ya kıyasla çok daha gelişmiş ve uzun ömürlü bir ekran teknolojisi olan mini-LED, halihazırda 12.9 inçlik iPad Pro'larda kullanılıyor. 2022 yılından itibaren 11 inçlik versiyonların da bu paneli kullanacağı düşünülüyordu. Fakat Ross Young, Apple hayranlarını üzen bir açıklamada bulundu.

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11 inç ?ve 12,9 inç iPad Pro'ların ekranları arasında büyük farklar bulunmuyor. Ancak 12.9 inçte yer alan mini-LED'in yüksek dinamik aralığı (extreme dynamic range), tabletin çok daha yüksek parlaklığı ve daha gerçek siyahları göstermesine izin veriyor.

Yeni ?iPad? Pro modellerinin, M2 olacağı düşünülen yeni bir yonga setinden gücünü alması ve batarya konusunda bazı iyileştirmeler ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Bloomberg editörü Mark Gurman, yılın son Apple etkinliğinin bu ay içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyor.

Yeni iPad Pro ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir

Ünlü analist, M2 iPad Pro dışında ek olarak bir de giriş seviyesinde bir tablet tanıtılacağını da açıkladı. A14 Bionic işlemciyle gelecek iPad Air'in 5G destekli ve USB-C bağlantısına sahip olacak. iPad Pro ve iPad Air'in diğer özellikleri ve fiyatıyla ilgili başka bilgi ise şimdilik mevcut değil.

Siz iPad Pro ekran özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni iPad Pro ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir - Son Dakika

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