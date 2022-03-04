11'İNCİ ALAÇATI OT FESTİVALİ 24 MART'TA BAŞLIYOR - Son Dakika
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11'İNCİ ALAÇATI OT FESTİVALİ 24 MART'TA BAŞLIYOR

04.03.2022 11:14

11'inci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 'Labada' temasıyla 24-27 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

11'inci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 'Labada' temasıyla 24- 27 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival öncesi basın mensuplarıyla İstanbul'da bir araya gelen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Alaçatı Ot Festivali'nin sadece bir festival değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının tanıtılma olduğunu ifade etti.

Bu yıl evelik otu olarak da bilinen 'Labada' temasıyla gerçekleşecek olan 11'inci Alaçatı Ot Festivali'nin basın toplantısı İstanbul'da Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve festivalin kurucularından olan Ayhan Sicimoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti.

'ÇEŞME VE ALAÇATI SEVERLERİ DOĞA İLE BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ'

Festivale ilişkin bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 'Pandemiden dolayı iki yıl Alaçatı Ot Festivalini iki yıl yapamadık. Bu sene yeryüzündeki cennet Çeşme'nin dünya markası olan Alaçatı'da insanları bir araya getirmeyi planlıyoruz. Çeşme ve Alaçatı severleri doğa ile buluşmaya davet ediyoruz. Betonların arasına sıkışmış insanların nefes almasına vesile olmasına gayret ettik. Festivalde birçok sürprizimiz olacak. 2019 Alaçatı Ot Festivali'nde 1 milyonu aşkın insan katılmıştı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz. İnsanlar Alaçatı ve Alaçatı Ot Festivalini özledi. Ot toplama ile yemek yarışması, konserler, sanat atölyeleri, söyleşi ve filim gösterilerimiz olacak' ifadelerini kullandı.

'2022 SEZONUNU ALAÇATI OT FESTİVALİ İLE AÇIYORUZ'

Festivalin 24 Mart'ta başlayacağını söyleyen Oran söyle devam etti:

'Ramazana denk geldiği için bir hafta gerite aldık. Her sene bir otu tema olarak belirliyoruz. Bu seneki temamız Labada otu olacak. Alaçatı Ot Festivali sadece bir festival değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının tanıtılmasıdır. Alaçatı severlerle kucaklaşmayı bekliyoruz. 2022 sezonunu Alaçatı Ot Festivali ile açıyoruz.'

FEATİVAL KORTEJİ ÜNLÜ İSİMLER EŞLİĞİNDE YAPILACAK

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege'de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali'nin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner'in katılımıyla gerçekleşecek olan Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

BİRÇOK ETKİNLİK OLACAK

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere birçok etkinlik gerçekleştirilecek. 26 Mart Cumartesi akşamı Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında konser verecek.

11'İNCİ ALAÇATI OT FESTİVALİ 24 MART'TA BAŞLIYOR
11'İNCİ ALAÇATI OT FESTİVALİ 24 MART'TA BAŞLIYOR
11'İNCİ ALAÇATI OT FESTİVALİ 24 MART'TA BAŞLIYOR

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Ayhan Sicimoğlu, Festival, 27 Mart, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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