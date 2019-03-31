Son Dakika Haberleri: 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Beykoz'da Oyunu Kullandı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Beykoz'da Oyunu Kullandı

1 saat önce

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz'da oyunu kullandı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Beykoz'da Oyunu Kullandı, System.String[]
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz'da oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası açıklama yapan Gül, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kurulan bin 145 numaralı oy sandığında oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için korumalar eşliğinde Beykoz okula gelen Gül'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanma işlemini tamamlayan Gül, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:12 Kaynak: İHA

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