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11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

26.12.2021 16:25

11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Zeytinburnu 11. Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.

11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL - Bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Zeytinburnu 11. Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu. Törende toplam 106 bin liralık para ödülü dağıtıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 11 yıldır düzenlediği ve Zeytinburnu'nu en iyi anlatan fotoğraf karelerinin kıyasıya mücadele ettiği geleneksel "Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı sunduğu "Zeytinburnu 11. Fotoğraf Yarışması"nda finale kalan eserler ödüllendirildi. Toplam 106 bin liralık para ödülü dağıtılan törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, seçici kurul üyeleri ve dereceye girenler katıldı.

Seçici kurulda, ünlü foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra Nazan Tuna, Süleyman Gündüz, Murat Gür ve İsmail Küçük'ün jürilik yaptı. Yarışmada, serbest kategoride Aykut Kulaoğlu, "Merkezefendi Camii" adlı fotoğrafıyla birinci oldu. Öykü kategorisinde ise, "Pazar Yeri" isimli çalışmasıyla Taşkın Mişe birinci oldu.

Serginin açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Zeytinburnu'nun neredeyse fotoğrafa konu olabilecek her bir köşesinin fotoğraflandığını gördük. Bundan tam 11 yıl önce yola çıkarken tam da maksadımız buydu aslında. Zeytinburnu'muzu bir de fotoğraf sanatçılarımız gözüyle görmek ve bunu meraklıların, ilgililerin beğenisine sunmak istiyorduk. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca elde ettiğimiz fotoğraflardan Zeytinburnu'muzun 10 yıllık panoraması ortaya çıktı. Bu yılda doğrusu iki kategoride de çok sayıda başvuru oldu; 351 kişi, bin 784 fotoğrafla başvurdu fotoğraf yarışmamıza. Birazdan ödüllerini vereceğiz. Ben katılan bütün fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum, dereceye giren ödül olan fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyorum, başta jüri üyelerimiz olmak üzere fotoğraf yarışmamıza emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Merkezefendi Camii" adlı fotoğrafıyla serbest kategoride birinci olan Aykut Kulaoğlu, "Daha önceki yıllarda normalde katılım sağlıyordum. 13 yıldır da fotoğrafla uğraşıyorum. Geçmişte fotoğraf temeli, alt yapısı var zaten. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'na hazırlanırken aslında bir beklenti içerisindeydim ama birincilik beklemiyordum. Şu an mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İşe giderken güzergahımda pazar vardı açıkçası. Bir anda pazara daldım. Pazar içerisinde fotoğraflar çekmeye başladım. Ambiyans çok iyiydi çünkü İstanbul'a çok sık kar yağmıyor. Bu benim için büyük bir şans oldu açıkçası. Gayet güzel fotoğraflar çıktı" dedi.

"Pazar Yeri" isimli çalışmasıyla öykü kategorisinde birinci olan Taşkın Mişe, "Zeytinburnu'na 4-5 senedir katılıyorum ben aslında. Bu sene birinciliğimiz var. Bir de sergilememiz var işte. 360 derece kamerayla çektim ben bunu. Aşağı yukarı monopodla 2 metre kadar yukarı kaldırdım, zamanlama var 5-10 saniye, zamanlayıp çektim ve işledim. Derece alacağını umuyordum ama birincilik pek aklımda yoktu açıkçası" şeklinde konuştu.

11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

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İsmail Küçük, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 11'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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