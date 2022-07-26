11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı

26.07.2022 22:17
11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı

ADANA'da 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan bir kişi, asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta asılı kaldı.

ADANA'da 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan bir kişi, asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta asılı kaldı. Dakikalarca ölümle burun buruna gelen boya ustası, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı apartmanın dış cephe boyası için kurulan asansörde çalışan ve ismi öğrenilemeyen boya ustası, üzerinde bulunduğu platformun bağlı olduğu halatın kopması sonucu 11'inci atta asılı kaldı. Taktığı emniyet kemeri sayesinde bağlı kaldığı halata tutunan boya ustası, "İmdat kurtarın" diye yardım istemeye başladı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli araç ile 11'inci kata ulaşan itfaiye erleri, boya ustasını yara almadan kurtardı. Boya ustasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Çukurova, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11'inci katta asılı kalan boyacıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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