11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti

30.05.2022 21:01

11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybettiADANA Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasıyla yaşadığı apartmanın 11 kantındaki yangın merdivenlerine çıkarak aşağı atladı.

11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti

ADANA Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasıyla yaşadığı apartmanın 11 kantındaki yangın merdivenlerine çıkarak aşağı atladı. Hastaneye kaldırılarak çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miray Azra Fidan (13), anne ve babası küçükken ayrıldı. Bir süre önce de annesini korona virüsten kaybettiği için babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün akşam saatlerinde babasıyla kaldığı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdivenine çıkan Miray, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktı. Aşağı düştüğü sırada çığlık sesleri duyan vatandaşlar, kızın düştüğünü görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Miray'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Miray kurtarılamadı.

Miray'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika


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