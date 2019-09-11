Son Dakika Haberleri: 11'inci kattan düşen 5 yaşındaki nazende, öldü
Son Dakika Güncel Haber

11'inci kattan düşen 5 yaşındaki nazende, öldü

38 dakika önce

KAYSERİ'de, Nazende Temel (5), 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

11'inci kattan düşen 5 yaşındaki nazende, öldü, System.String[]

KAYSERİ'de, Nazende Temel (5), 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Volkan-Yasemin Temel çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Nazende Temel, oyun oynadığı 11'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çığlık sesi üzerine dışarı koşan anne ve baba, kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Nazende Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kız, Hunat Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Melikgazi, Anne, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı
Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11'inci kattan düşen 5 yaşındaki nazende, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]